Первый взгляд на Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби»

10 марта в сети появился кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби». На нём можно увидеть Хейдена Кристенсена в роли Дарта Вейдера. По словам самого актёра, в шоу покажут мощного Вейдера.

Журналист издания Entertainment Weekly спросил Кристенсена, увидим ли мы его без маски, то есть прямо как Энакина Скайуокера. Актёр не ответил прямо и заявил, что это секретная информация. Вероятно, всё же увидим.

9 марта Disney опубликовала первый тизер-трейлер шоу. В ролике показали Юэна Макгрегора в образе Оби-Вана Кеноби и других персонажей.

Первая серия сериала выйдет 25 мая, только на Disney+. Сервис до сих пор недоступен в России.

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