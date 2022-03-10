У Elite Dangerous больше нет будущего на консолях

Создатели Elite Dangerous объявили, что прекратят дальнейшую поддержку космического симулятора на консолях. И да, на PlayStation и Xbox не выйдет масштабное расширение Odyssey, которое вышло около года на ПК со множеством проблем.

Не секрет, что запуск Odyssey оказался далёк от идеала. Нам даже пришлось отложить релиз на консолях, чтобы сначала запуститься на ПК.

За прошедшее время разработчики старались максимально улучшить игру на ПК, однако даже спустя почти целый год впереди ещё много проблем — их решением прямо сейчас занимаются. Вместе с этим команда решала, что сделать дальше для лучшего развития игры в будущем.

И с тяжёлым сердцем мы решили отменить будущую разработку игры на консолях. Чтобы двигаться дальше, нам надо сосредоточиться на одной платформе.

При этом Elite Dangerous на консолях продолжит получать критически важные обновления для дальнейшей работы, однако весь новый контент будет только на ПК.