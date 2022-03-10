Источники: ремейк Dead Space выйдет в начале 2023 года

Ремейк Dead Space не успеют выпустить в этом году. Официально ЕА не называла дату выхода хоррора, однако внутри компания хотела успеть к релизу в октябре. Об этом сообщал журналист Джефф Грабб. Сегодня он получил свежие сведения и подтвердил, что теперь игру планируют к выпуску в начале следующего года.
Причиной переноса стало желание ещё больше повысить качество проекта.
Игра продолжает впечатлять людей внутри EA, и цель — сделать ремейк на уровне качества ремейка Resident Evil 2. А на это требуется время, и в ЕА это знают.
Завтра вечером, кстати, EA Motive проведёт новую трансляцию, где вновь покажут ремейк.
Ремейк Dead Space будет следовать букве оригинала, однако частично переработает его — появятся улучшения из сиквелов, детализация уровней значительно расширится, а некоторым сюжетным линиям и персонажам уделят куда больше времени и внимания. Более того, Айзек будет разговаривать — в оригинале он только кряхтел.
Переосмысление Dead Space станет одной из первых крупных игр исключительно для ПК и консолей нового поколения. По словам разработчиков из EA Motive, ремейк технически попросту невозможен на PS4 и Xbox One.
- 10 марта 2022
-
20:23
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:04
-
19:01
-
18:30
-
18:23
-
17:55
-
17:04
-
16:21
-
15:45
-
15:10
-
15:03
-
14:23
-
13:59
-
13:50
-
13:41
-
13:08
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
11:54
-
11:20
-
10:42
-
10:11
-
09:52
-
09:24
-
08:53
-
08:24
-
01:58
-
01:44
-
00:26
- 9 марта 2022
-
22:25
-
20:02