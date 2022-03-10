Источники: ремейк Dead Space выйдет в начале 2023 года

Ремейк Dead Space не успеют выпустить в этом году. Официально ЕА не называла дату выхода хоррора, однако внутри компания хотела успеть к релизу в октябре. Об этом сообщал журналист Джефф Грабб. Сегодня он получил свежие сведения и подтвердил, что теперь игру планируют к выпуску в начале следующего года.

Причиной переноса стало желание ещё больше повысить качество проекта.

Игра продолжает впечатлять людей внутри EA, и цель — сделать ремейк на уровне качества ремейка Resident Evil 2. А на это требуется время, и в ЕА это знают.

Завтра вечером, кстати, EA Motive проведёт новую трансляцию, где вновь покажут ремейк.

Новость по теме Новые подробности ремейка Dead Space расскажут 11 марта

Ремейк Dead Space будет следовать букве оригинала, однако частично переработает его — появятся улучшения из сиквелов, детализация уровней значительно расширится, а некоторым сюжетным линиям и персонажам уделят куда больше времени и внимания. Более того, Айзек будет разговаривать — в оригинале он только кряхтел.

Переосмысление Dead Space станет одной из первых крупных игр исключительно для ПК и консолей нового поколения. По словам разработчиков из EA Motive, ремейк технически попросту невозможен на PS4 и Xbox One.