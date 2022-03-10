Закрытая бета Overwatch 2 начнётся в апреле
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Blizzard поделилась дополнительной информацией об Overwatch 2 в новом ролике. В нём геймдиректор Аарон Келлер в том числе рассказал о закрытом бета-тесте, который запланирован на конец апреля.
Контент бета-версии Overwatch 2
- Формат: 5х5
- Новый герой: Sojourn
- 4 новые карты: Circuit Royal, Midtown, New Queen Street и Colosseo
- Новый режим: Rush
- Переработанные герои: Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra
- Новая механика сигналов
Другие детали о сиквеле
- PvP и PvE выйдут по очереди, так как команда желает выпустить игру побыстрее.
- Тестирование PvP-части начнётся уже на этой неделе, но будет доступно только для киберспортсменов, сотрудников Blizzard и другому ограниченному кругу лиц.
- Первая закрытая бета пройдёт в апреле и только на ПК.
- После неё запланирована открытая бета для ПК и консолей.
- Команда постарается выпускать контент для сиквела чаще, чем для оригинальной Overwatch, а также делать это регулярно.
Точная дата релиза Overwatch 2 неизвестна. Игру создают для ПК и консолей. От оригинального шутера сиквел отличается механиками, картами и наличием полноценного PvE-режима.
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