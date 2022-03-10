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Закрытая бета Overwatch 2 начнётся в апреле

Закрытая бета Overwatch 2 начнётся в апреле
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Blizzard поделилась дополнительной информацией об Overwatch 2 в новом ролике. В нём геймдиректор Аарон Келлер в том числе рассказал о закрытом бета-тесте, который запланирован на конец апреля.

Контент бета-версии Overwatch 2

  • Формат: 5х5
  • Новый герой: Sojourn
  • 4 новые карты: Circuit Royal, Midtown, New Queen Street и Colosseo
  • Новый режим: Rush
  • Переработанные герои: Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra
  • Новая механика сигналов

Другие детали о сиквеле

  • PvP и PvE выйдут по очереди, так как команда желает выпустить игру побыстрее.
  • Тестирование PvP-части начнётся уже на этой неделе, но будет доступно только для киберспортсменов, сотрудников Blizzard и другому ограниченному кругу лиц.
  • Первая закрытая бета пройдёт в апреле и только на ПК.
  • После неё запланирована открытая бета для ПК и консолей.
  • Команда постарается выпускать контент для сиквела чаще, чем для оригинальной Overwatch, а также делать это регулярно.

Точная дата релиза Overwatch 2 неизвестна. Игру создают для ПК и консолей. От оригинального шутера сиквел отличается механиками, картами и наличием полноценного PvE-режима.

Дневник разработчиков

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