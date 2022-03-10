Закрытая бета Overwatch 2 начнётся в апреле

Blizzard поделилась дополнительной информацией об Overwatch 2 в новом ролике. В нём геймдиректор Аарон Келлер в том числе рассказал о закрытом бета-тесте, который запланирован на конец апреля.

Контент бета-версии Overwatch 2

Формат: 5х5

Новый герой: Sojourn

4 новые карты: Circuit Royal, Midtown, New Queen Street и Colosseo

Новый режим: Rush

Переработанные герои: Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra

Новая механика сигналов

Другие детали о сиквеле

PvP и PvE выйдут по очереди, так как команда желает выпустить игру побыстрее.

Тестирование PvP-части начнётся уже на этой неделе, но будет доступно только для киберспортсменов, сотрудников Blizzard и другому ограниченному кругу лиц.

Первая закрытая бета пройдёт в апреле и только на ПК.

После неё запланирована открытая бета для ПК и консолей.

Команда постарается выпускать контент для сиквела чаще, чем для оригинальной Overwatch, а также делать это регулярно.

Точная дата релиза Overwatch 2 неизвестна. Игру создают для ПК и консолей. От оригинального шутера сиквел отличается механиками, картами и наличием полноценного PvE-режима.

Дневник разработчиков