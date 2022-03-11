Первый трейлер заключительного сезона «Лучше звоните Солу»

Телеканал AMC выпустил первый трейлер шестого, финального сезона «Лучше звоните Солу». Судя по ролику, сериал станет максимально близок по мрачности к своему предшественнику — «Во все тяжкие». К своим ролям вернутся все прежние актёры из предыдущих сезонов: от Боба Оденкёрка до Джанкарло Эспозито.

Премьера финального сезона состоится 18 апреля, всего в нём будет 13 эпизодов — они будут выходить раз в неделю. В этот раз шоу разделят на две части: первая закончится 30 мая, а вторая — 15 августа. Вместе с сериалом авторы выпустят три веб-шоу. Подробнее можно почитать в отдельном материале.

Новость по теме Финальный сезон «Лучше звоните Солу» стартует в середине апреля

Первый трейлер шестого сезона

Официальный постер шестого сезона

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