Блокировка PS Store в России задела и других игроков в СНГ

10 марта Sony Interactive Entertainment приняла решение приостановить деятельность на территории России. Компания на неопределённый срок не будет поставлять в страну игры на физических носителях и устройства. Кроме того, будут недоступны приобретения в PS Store.

Новость по теме Продажи игр и консолей PlayStation в России остановлены. Заморожен и PS Store

Оказалось, что ситуация затронула и жителей СНГ. Жалобы на отстутствие доступа к магазину PlayStation поступили от пользователей, проживающих в Казахстане, Грузии, Армении, Узбекистане, Азербайджане и др. Судя по всему, ограничения коснулись всех игроков, у которых в разделе «регион» была выбрана Россия. Многие жители других стран были вынуждены выбрать его при настройке аккаунта, ведь их государств там попросту нет.

Представители федерации киберспорта Казахстана отправили официальный запрос к Sony, для того чтобы узнать, планирует ли компания добавить страны СНГ в регионы PS Store. По словам PR-директора Батырхана Тогайбаева, шансов на это немного, ведь эти государства для японской компании «не обладают той же покупательской способностью, что и американские пользователи».

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