SEGA остановила продажи Total War, Football Manager и Yakuza в России

Вслед за другими издателями продажи своих игр в России остановила и Sega. На момент публикации заметки в Steam и PS Store нельзя купить проекты в сериях Total War, Yakuza, Persona, Football Manager и др. При этом пользователи всё ещё могут скачивать и устанавливать купленные ранее продукты.

Sega публично не объявляла о приостановке продаж и пока не давала никаких комментариев. Вероятно, официальная информация от разработчиков появится уже в ближайшее время.

Ранее о приостановке работы в России объявили многие издательства, компании и сервисы. Мы собрали список из самых заметных игр и продуктов, доступ к которым уже так или иначе ограничен. Материал будет дополняться по мере появления новых случаев.

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