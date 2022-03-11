Во второй «Дюне» может появиться Остин Батлер. Он играл Элвиса Пресли

В последние дни появляется всё больше и больше новостей про вторую часть «Дюны». Недавно появилась информация, что в ленте появится звезда «Чёрной вдовы» Флоренс Пью.

10 марта издание Deadline сообщило, что Остин Батлер тоже появится в ленте. Актёр ведёт переговоры о роли Фейд-Раута Харконнена. В романе Фейд-Раут Харконнен был врагом Пола Атрейдеса, которого в первой части сыграл Тимоти Шаламе.

События картины развернутся после первой «Дюны», а все главные актёры должны вернуться к своим ролям. Ранее о желании сняться в картине заявлял Роберт Паттинсон, который сыграл Брюса Уэйна в «Бэтмене». Возможно, актёр всё же появится в ленте.

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