Ubisoft подверглась крупной хакерской атаке

Ubisoft объявила, что подверглась крупной хакерской атаке на прошлой неделе. Представители компании заявили, что личные данные игроков в безопасности — до них злоумышленники не добрались.

На прошлой неделе Ubisoft подверглась хакерской атаке, из-за которой произошли временные сбои в работе некоторых игр, систем и сервисов. Наши IT-команды уже работают с ведущими экспертами над изучением проблемы. В качестве меры предосторожности мы сбросили пароли у всех сотрудников компании.



Мы подтверждаем, что личные данные игроков не пострадали от данного инцидента.

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