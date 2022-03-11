Суд между стримером Dr Disrespect и Twitch завершился

В 2020 году стримера Гая «Dr Disrespect» Бима заблокировали на Twitch. Позже стример заявил о намерениях судиться с платформой из-за морального ущерба и других причин.

11 марта Бим опубликовал пост в социальных сетях. В нём он заявил о том, что судебные разбирательства между ним и Twitch завершены. По словам стримера, у сторон не осталось никаких претензий друг к другу.

Ещё летом 2021 года Dr Disrespect сообщил об открытии игровой студии для разработки ААА-игры. Гай Бим хотел сделать королевскую битву, которая привлечёт большое количество игроков. Разработка планировалась на движке Unreal Engine 5.

Несмотря на урегулирование конфликта, возвращаться Dr Disrespect на Twitch не будет.

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