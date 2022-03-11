Raid: Shadow Legends удаляют из России

Компания Plarium объявила об остановке работы своих сервисов в России. Под удар попали мобильные игры: Raid: Shadow Legends, Mech Arena, Vikings War Of Clans и другие проекты организации.

Совсем скоро их удалят из российского каталога, при этом пользователи из РФ смогут продолжить играть в продукты компании. Микротранзакции при этом работать не будут. Plarium отметила, что решение временное и в будущем компания может вернуться на российский рынок.

Ранее студия Niantic приняла решение отключить Pokemon GO в России и Беларуси. Компания уже выключила возможность скачивать игры, а в ближайшее время закроют и доступ.

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