Dying Light 2 на консолях получила крупный патч

11 марта Techland выпустила для консольных версий Dying Light 2 крупный патч. Апдейт можно скачать для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series.

Список исправленных проблем довольно большой. С ним можно ознакомиться на сайте студии. Techland, например, поправила проблемы с освещением, тенями, паркуром, сменой дня и ночи и другие мелочи. На Xbox Series S теперь можно выбрать графический режим с 60 FPS.

Dying Light 2 вышла в начале февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила в основном положительные отзывы от игроков и прессы. Возможно, в игре появится режим «Новая игра+».

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