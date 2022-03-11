Nintendo рассказала о своём будущем в России. Игры за 6199 рублей

Nintendo одна из первых начала ограничивать свою деятельность в России, что в конечном итоге вылилось в закрытие магазина eShop. Официально он находится «на техническом обслуживании», из-за чего теперь нельзя и скачивать уже купленные игры (но мы нашли обход).

Недавно представители российского офиса Nintendo дали интервью изданию «Навигатор игрового мира». Мы тезисно пересказываем главное.

14-16 марта цены на физические компании вышедших игр вскоре повысятся с 3999 до 6199 рублей. По крайней мере, в магазине «Мир Нинтендо». По информации источников «Чемпионата», подобное повышение случится по всей рознице.

В рознице стоимость формирует российский офис Nintendo, тогда как в цифровом eShop — немецкий офис. Скорее всего, там цены после подорожания поднимутся до 8-10 тыс. рублей (сейчас 5-6 тыс. рублей).

Nintendo «приносит извинения за доставленные неудобства» касательно невозможности загружать купленные игры и использовать ваучеры, а также закрытия eShop и возможности потратить деньги на счёте.

Если пользователь оформил предзаказ грядущей игры и на счету хватает денег, то покупка пройдёт.

Грядущие дополнения на Mario Kart 8 Deluxe будут недоступны владельцам подписки Nintendo Switch Online + Пакет расширения (хотя, мы предполагаем, смена региона аккаунта поможет в этой ситуации), однако предзаказавшие с достаточным количеством денег на счету получат DLC.

Вскоре на сайте Nintendo.ru появится FAQ с ответами на самые популярные вопросы.

Обращение Nintendo к россиянам

Мы хотим выразить глубочайшие соболезнования людям, пострадавшим из-за конфликта.

Nintendo остановила поставки новой продукции в Россию, однако причиной компания назвала проблемы с логистикой. В ближайшее время официального выхода новинок ожидать не стоит.