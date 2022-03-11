Nintendo рассказала о своём будущем в России. Игры за 6199 рублей
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Nintendo одна из первых начала ограничивать свою деятельность в России, что в конечном итоге вылилось в закрытие магазина eShop. Официально он находится «на техническом обслуживании», из-за чего теперь нельзя и скачивать уже купленные игры (но мы нашли обход).
Недавно представители российского офиса Nintendo дали интервью изданию «Навигатор игрового мира». Мы тезисно пересказываем главное.
- 14-16 марта цены на физические компании вышедших игр вскоре повысятся с 3999 до 6199 рублей. По крайней мере, в магазине «Мир Нинтендо». По информации источников «Чемпионата», подобное повышение случится по всей рознице.
- В рознице стоимость формирует российский офис Nintendo, тогда как в цифровом eShop — немецкий офис. Скорее всего, там цены после подорожания поднимутся до 8-10 тыс. рублей (сейчас 5-6 тыс. рублей).
- Nintendo «приносит извинения за доставленные неудобства» касательно невозможности загружать купленные игры и использовать ваучеры, а также закрытия eShop и возможности потратить деньги на счёте.
- Если пользователь оформил предзаказ грядущей игры и на счету хватает денег, то покупка пройдёт.
- Грядущие дополнения на Mario Kart 8 Deluxe будут недоступны владельцам подписки Nintendo Switch Online + Пакет расширения (хотя, мы предполагаем, смена региона аккаунта поможет в этой ситуации), однако предзаказавшие с достаточным количеством денег на счету получат DLC.
- Вскоре на сайте Nintendo.ru появится FAQ с ответами на самые популярные вопросы.
Обращение Nintendo к россиянам
Мы хотим выразить глубочайшие соболезнования людям, пострадавшим из-за конфликта.
Nintendo остановила поставки новой продукции в Россию, однако причиной компания назвала проблемы с логистикой. В ближайшее время официального выхода новинок ожидать не стоит.
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