От 5199 до 7499 рублей. Названы новые цены на игры для России

Магазин «М.Видео» раскрыл новые цены на грядущие игровые релизы — они начинаются от 5199 рублей. Пока известна стоимость лишь четырёх проектов:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (15 марта) — от 6199 рублей;

(15 марта) — от 6199 рублей; Ghostwire: Tokyo (22 марта) — от 7499 рублей;

(22 марта) — от 7499 рублей; LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля) — от 5199 рублей;

(5 апреля) — от 5199 рублей; Forspoken (11 октября) — от 7499 рублей.

При этом релиз каждой игры в России ещё могут отменить — по нашей информации, выход Ghostwire: Tokyo и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga в регионе отложены на неопределённый срок. Это сходится и со словами Microsoft и WarnerMedia.

Сам «М.Видео» утверждает, что все игры под вопросом, но вот релиз Stranger of Paradise до сих пор ожидается.