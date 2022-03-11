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От 5199 до 7499 рублей. Названы новые цены на игры для России

От 5199 до 7499 рублей. Названы новые цены на игры для России
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Магазин «М.Видео» раскрыл новые цены на грядущие игровые релизы — они начинаются от 5199 рублей. Пока известна стоимость лишь четырёх проектов:

  • Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (15 марта) — от 6199 рублей;
  • Ghostwire: Tokyo (22 марта) — от 7499 рублей;
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля) — от 5199 рублей;
  • Forspoken (11 октября) — от 7499 рублей.

При этом релиз каждой игры в России ещё могут отменить — по нашей информации, выход Ghostwire: Tokyo и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga в регионе отложены на неопределённый срок. Это сходится и со словами Microsoft и WarnerMedia.

Сам «М.Видео» утверждает, что все игры под вопросом, но вот релиз Stranger of Paradise до сих пор ожидается.

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