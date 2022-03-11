Представлена фигурка нового «Бэтмена» почти за 200 тысяч рублей

Компания Prime 1 Studio анонсировала статуэтку по новому «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном. Цена фигурки на сайте составляет $ 1599 (примерно 186 тыс рублей).

Сама по себе статуэтка представляет собой детализированного Тёмного рыцаря. С него можно снять маску и увидеть Брюса Уэйна. Также в комплекте с фигуркой будут отдельно идти аксессуары Бэтмена. В их числе: плащ, съёмный бэтаранг, пояс с гаджетами и другое.

Согласно данным, фигурка весит 14 кг, а высота составляет 79 см. На сайте предупредили, что характеристики статуэтки могут поменяться, поскольку она всё ещё на этапе производства.

Предположительно, рассылка фигурки начнётся в 2023 году.

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