«Инстаграм» уже начали блокировать в России
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Роскомнадзор начал блокировать «Инстаграм» на территории России. Решение было принято после слов пресс-секретаря Meta Энди Стоуна, который рассказал, что в «Фейсбуке» теперь можно призывать к насилию против российских солдат из-за ситуации на Украине.
Обращение Роскомнадзора
В социальной сети «Инстаграм» распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.
Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022, компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.
Буквально за несколько часов до начала блокировки Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Meta и хотел обвинить конгломерат в осуществлении экстремистской деятельности. Вместе с этим РКН просили заблокировать доступ к «Инстаграму».
В состав Meta входят три крупных платформы — «Фейсбук» (заблокирован в РФ с 4 марта), «Инстаграм» (заблокирован в РФ с 11 марта) и WhatsApp (ещё не заблокирован).
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