Руперт Гринт приучает маленькую дочь к «Гарри Поттеру»

Недавно Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в «Гарри Поттере» посетил вечернее шоу Джимми Фэллона. В нём актёр рассказал про шоу «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» и другое.

Одной из тем обсуждения стала дочь актёра Уэнсдэй. Как отметил Руперт Гринт, он уже начал потихоньку приобщать ребёнка к миру Гарри Поттера. Дочь Гринта уже видела несколько трейлеров к картинам.

Я уже начал показывать ей трейлеры. У нее есть палочка и игрушка PEZ с моей головой сверху.

Также Руперт Гринт рассказал, что долгое время боялся заводить страницу в «Инстаграме». По его словам, ему было сложно адаптироваться в этой социальной сети, но он справился.

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