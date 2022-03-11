Руперт Гринт приучает маленькую дочь к «Гарри Поттеру»
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Недавно Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в «Гарри Поттере» посетил вечернее шоу Джимми Фэллона. В нём актёр рассказал про шоу «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» и другое.
Одной из тем обсуждения стала дочь актёра Уэнсдэй. Как отметил Руперт Гринт, он уже начал потихоньку приобщать ребёнка к миру Гарри Поттера. Дочь Гринта уже видела несколько трейлеров к картинам.
Я уже начал показывать ей трейлеры. У нее есть палочка и игрушка PEZ с моей головой сверху.
Также Руперт Гринт рассказал, что долгое время боялся заводить страницу в «Инстаграме». По его словам, ему было сложно адаптироваться в этой социальной сети, но он справился.
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