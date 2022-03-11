Gambit выступит на турнире по CS:GO под нейтральным названием

Gambit Esports опубликовал заявление, после того как клубу запретили выступать на ESL Pro League Season 15 под своим названием. Команда всё же сыграет на турнире, но под нейтральным именем.

Команде Gambit Esports запретили участвовать на ESL Pro League Season 15, который пройдёт с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе. Наши игроки допускаются к турниру под нейтральным названием. Как организация, мы не будем препятствовать этой возможности — игроки, тренеры и менеджеры приложили невероятные усилия, чтобы заслужить право участвовать в турнире.

ESL запретила играть под своими названиями на EPL Season 15 клубам Gambit Esports и Virtus.pro. Игроки второй выступят под нейтральным тегом Outsiders. Команды исключили из-за их связи с российскими властями и организациями, которые попали под санкции из-за обострённой ситуации в Украине.

Новость по теме BLAST не пригласит российские команды на ближайшие турниры

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!