«Человек-паук: Нет пути домой» появился на пиратских сайтах — за 11 дней до релиза

Качественная версия фильма «Человек-паук: Нет пути домой» уже появилась на пиратских сайтах, хотя релиз на цифровых площадках состоится 22 марта. Вероятно, произошло это из-за продажи дисков на eBay, которую никто не запретил.
Продавец на eBay, который торгует дисками «Человека-паука: Нет пути домой» с 10 марта, сообщил, что это настоящий Blu-ray. Его выход должен состояться через месяц — 12 апреля.
Прежде чем вы спросите, да, это реальная копия. Та же самая, которую вы сможете приобрести 12 апреля. Я случайно получил их пораньше. Спасибо, что посмотрели.
Диски продавали за $ 16,49 (~ 2 тыс. рублей), а торговец получает только положительные отзывы. Всего он выставил 55 копий, которые уже раскупили.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоялась 15 декабря. В честь скорого выхода фильма на цифровых площадках Том Холланд, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд повторили культовый мем.
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