Ремейк Dead Space получила дату выхода и много новых роликов

EA провела 40-минутную трансляцию с закулисьем разработки ремейка Dead Space, где объявила дату выхода — начало 2023 года. Проект создают для PS5, Xbox Series и ПК.
Основное внимание во время эфира уделили звуку. К примеру, в первой части для создания реалистичного аудио приходилось идти на множество компромиссов и ухищрений, тогда как современные технологии позволяют передать звучание куда реалистичнее — используя окружение для большего погружения.
Рассказали, что Айзек звучит по-разному в зависимости от состояния героя — когда у него полный запас здоровья он разговаривает спокойнее, чем при критическом запасе жизней. Вдобавок команда придумала специальную систему для плавного перехода между репликами. Нечто подобное Insomniac проворачивала в «Человеке-пауке», когда герой одни и те же диалоги проговаривал иначе в зависимости от того, летит он на паутине или нет.
Небольшая сцена для демонстрации звука
Разработчики предупреждают, что показана очень ранняя версия игры, которая не отражает финальное видение продекта.
Другие ролики с трансляции.
Про звук в целом
Про звучание оружия
Более подробный разбор звука
Следующую трансляцию по ремейку обещают провести в начале мая — её посвятят переосмыслению визуального стиля оригинала. Как разработчики держатся видения оригинала, но расширяя его, делая более детализированным.
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