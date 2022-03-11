Ремейк Dead Space получила дату выхода и много новых роликов

EA провела 40-минутную трансляцию с закулисьем разработки ремейка Dead Space, где объявила дату выхода — начало 2023 года. Проект создают для PS5, Xbox Series и ПК.

Основное внимание во время эфира уделили звуку. К примеру, в первой части для создания реалистичного аудио приходилось идти на множество компромиссов и ухищрений, тогда как современные технологии позволяют передать звучание куда реалистичнее — используя окружение для большего погружения.

Рассказали, что Айзек звучит по-разному в зависимости от состояния героя — когда у него полный запас здоровья он разговаривает спокойнее, чем при критическом запасе жизней. Вдобавок команда придумала специальную систему для плавного перехода между репликами. Нечто подобное Insomniac проворачивала в «Человеке-пауке», когда герой одни и те же диалоги проговаривал иначе в зависимости от того, летит он на паутине или нет.

Небольшая сцена для демонстрации звука

Разработчики предупреждают, что показана очень ранняя версия игры, которая не отражает финальное видение продекта.

Другие ролики с трансляции.

Про звук в целом

Про звучание оружия

Более подробный разбор звука

Следующую трансляцию по ремейку обещают провести в начале мая — её посвятят переосмыслению визуального стиля оригинала. Как разработчики держатся видения оригинала, но расширяя его, делая более детализированным.