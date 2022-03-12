Netflix ведёт переговоры о съёмках сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

Netflix ведёт переговоры о производстве сериала по «Джентльменам» Гая Ричи, о чём сообщило издание Deadline. Режиссёр фильма написал сценарий для пилотного выпуска вместе с Мэтью Ридом, исполнительным продюсером «Острых козырьков».

Гай Ричи снимет первые два эпизода шоу и выступит исполнительным продюсером. Также контролировать производство будет команда оригинального фильма. Актёрский состав и подробности сюжета пока не уточняются.

«Джентльмены» Гая Ричи изначально планировались в виде сериала, пока не стали полнометражным фильмом. До этого по работам режиссёра сняли шоу «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

Премьера «Джентльменов» состоялась в 2019 году. Фильм заработал $ 115 млн, а в России стал самой кассовой лентой Гая Ричи со сборами более миллиарда рублей.

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