Netflix ведёт переговоры о съёмках сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

Netflix ведёт переговоры о производстве сериала по «Джентльменам» Гая Ричи, о чём сообщило издание Deadline. Режиссёр фильма написал сценарий для пилотного выпуска вместе с Мэтью Ридом, исполнительным продюсером «Острых козырьков».
Гай Ричи снимет первые два эпизода шоу и выступит исполнительным продюсером. Также контролировать производство будет команда оригинального фильма. Актёрский состав и подробности сюжета пока не уточняются.
«Джентльмены» Гая Ричи изначально планировались в виде сериала, пока не стали полнометражным фильмом. До этого по работам режиссёра сняли шоу «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».
Премьера «Джентльменов» состоялась в 2019 году. Фильм заработал $ 115 млн, а в России стал самой кассовой лентой Гая Ричи со сборами более миллиарда рублей.
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