Российские клубы не появятся в футбольном симуляторе UFL

Студия Strikerz, которая создаёт футбольный симулятор UFL, объявила о прекращении сотрудничества с российскими клубами и лигами, а также о закрытии офисов в стране. Произошло это из-за обострённой ситуации в Украине.
Также компания прекратила работу в Киеве и помогает украинским коллегам с переездом и адаптацией. Несмотря на это, команда продолжает работу над UFL с целью создать игру, которая будет объединять всех фанатов футбола. У Strikerz есть офисы в Беларуси и на Кипре.
В конце января разработчики UFL показали первый геймплей симулятора. Он разрабатывается на движке Unreal Engine, а игроки смогут создавать свои команды и соревноваться с пользователями по всему миру.
Авторы сотрудничают с футбольными клубами «Спортинг», «Вест Хэм», «Шахтёр», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, «Монако», «Бешикташ», «Селтик» и «Рейнджерс» из Шотландии. Дату выхода UFL разработчики пока не сообщили.
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