Мобильная League of Legends: Wild Rift выйдет на консолях не раньше 2023 года

Разработчики League of Legends: Wild Rift представили обзор обновления 3.1 и планы на 2022 год. В ближайшее время авторы не смогут раскрыть подробности консольной версии игры, которых не будет до 2023-го.
В ролике создатели Wild Rift не уточнили, с чем связана такая задержка. Разработчики рассказывали о консольной версии ещё во время релиза игры на iOS и Android, но подробностей до сих пор нет.
Обновление 3.1 добавит в Wild Rift Стихийные ущелья из ПК-версии MOBA в качестве отдельного режима. Разработчики постараются уравнять шансы и одиночек, и игроков в группах. Также появятся новые предметы, а способности некоторых героев обновят. Патч выйдет 24 марта.
В 2022 году авторы обещают чаще выпускать новых героев, которые будут мрачнее предыдущих. Создатели работают над проблемами с системой подбора и бездействующими игроками. О решениях расскажут позднее.
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