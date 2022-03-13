Продюсер System Shock рассказал о судьбе третьей части

Продюсер System Shock Уоррен Спектор в интервью изданию GamesBeat рассказал о работе его студии OtherSide Entertainment. Речь зашла о разработке третьей части культового шутера и игры по новой вселенной.
Студия работала над System Shock 3 в 2018-2019 годах, но из-за коронавируса процесс остановился, а руководитель разработчиков уволился. В 2020-м OtherSide сообщила, что франшиза перешла к компании Tencent, которая будет дальше продвигать серию.
Как небольшой инди-студии, нам было сложно реализовать проект самостоятельно. Мы верим, что возможности и опыт Tencent выведут франшизу на новые высоты.
По словам Спектора, некоторые разработчики ещё работают над System Shock 3, но он сосредоточился на игре в новой вселенной в жанре Immersive sim. В создании участвует Джефф Гудсилл, который известен по Age of Empires, Warhammer 40,000: Dawn of War, Titan Quest и NASCAR Racing.
Поклонники моих работ уже знают, чего ожидать: захватывающий мир и увлекательное повествование, на которое игроки будут влиять выбором и стилем игры.
Разработка новой игры находит на ранней стадии, поэтому подробностей Спектор пока не раскрыл.
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