Фанаты перевели Final Fantasy 7 Remake на русский язык

Авторы Final Fantasy 7 Remake до сих пор не перевели игру на русский язык, хотя с момента релиза на PS4 прошло почти 2 года. Недочёт исправили энтузиасты из группы Mognet, которые выпустили бесплатный русификатор для ПК-версии экшена.

Вчера авторы представили обновлённый русификатор, в котором на русском языке доступны и основные главы, и дополнение Intermission. Исправлено много ошибок предыдущей версии. При этом перевод сундуков и выпадающих предметов сделают позже.

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В комментариях некоторые с недоверием относятся к бесплатному переводу, который, по их мнению, может заразить ПК вирусами. Большинство же благодарит авторов за работу.

Final Fantasy 7 Remake — первая часть переосмысления оригинальной RPG 1997 года — вышла на PS4 в 2020 году. Позже улучшенная версия с новыми главами про Юффи появилась на PS5 и ПК.

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