Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Konami сливает eFootball? Компания регистрирует новый футбольный бренд

Konami сливает eFootball? Компания регистрирует новый футбольный бренд
Комментарии

Компания Konami подала заявку на регистрацию нового футбольного бренда Pro Powerful Soccer. Информацию о нём нашли на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Согласно данным EUIPO, заявку подали 11 марта и она всё ещё находится на рассмотрении. Konami пока не сделала заявлений о будущем eFootball. Возможно, компания хочет переименовать бренд, репутация которого стала плохой после провального релиза последней части симулятора.

Новость по теме
Какие игры 2021 года в Steam полюбили больше всего? eFootball 2022 замыкает список

eFootball 2022 вышла в сентябре прошлого года и подверглась критике из-за багов, кривых анимаций, плохой физики и отсутствия контента. Футбольный симулятор стал худшей игрой 2021-го по версии сайта Metacritic.

Изначально разработчики хотели выпустить полную версию симулятора в ноябре прошлого года, но перенесли патч 1.0 на весну 2022-го. Дату релиза обновления Konami пока не назвала.

Новость по теме
EA не придётся платить штраф в € 10 млн за лутбоксы в FIFA

eFootball 2022 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022