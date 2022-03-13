Konami сливает eFootball? Компания регистрирует новый футбольный бренд

Компания Konami подала заявку на регистрацию нового футбольного бренда Pro Powerful Soccer. Информацию о нём нашли на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Согласно данным EUIPO, заявку подали 11 марта и она всё ещё находится на рассмотрении. Konami пока не сделала заявлений о будущем eFootball. Возможно, компания хочет переименовать бренд, репутация которого стала плохой после провального релиза последней части симулятора.
eFootball 2022 вышла в сентябре прошлого года и подверглась критике из-за багов, кривых анимаций, плохой физики и отсутствия контента. Футбольный симулятор стал худшей игрой 2021-го по версии сайта Metacritic.
Изначально разработчики хотели выпустить полную версию симулятора в ноябре прошлого года, но перенесли патч 1.0 на весну 2022-го. Дату релиза обновления Konami пока не назвала.
eFootball 2022 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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