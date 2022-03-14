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Amazon показала стильный трейлер третьего сезона «Пацанов»

Amazon показала стильный трейлер третьего сезона «Пацанов»
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Компания Amazon представила первый трейлер третьего сезона супергеройского сериала «Пацаны». В нём авторы показали всех основных персонажей шоу и сделали акцент на Билли Бутчере. Судя по светящимся глазам, персонаж Карла Урбана получит суперспособности и станет ещё более опасным противником для супергероев.

В трейлере также показали Солдатика — это своеобразная отсылка на Капитана Америку из комиксов Marvel. Персонажа сыграл Дженсен Эклс, известный по сериалу «Сверхъестественное».

Первые три серии шоу появятся в онлайн-кинотеатре Amazon Prime уже 3 июня 2022 года. Остальные 5 эпизодов начнут выходить по пятницам, финальная серия станет доступна 8 июля.

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