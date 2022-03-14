Хидео Кодзима сравнил «Бэтмена» Мэтта Ривза с «Тёмным Рыцарем» Кристофера Нолана

11 марта «Бэтмен» Мэтта Ривза добрался до японского проката. Культовый Хидео Кодзима — автор Metal Gear Solid и Death Stranding — уже посмотрел картину. Разработчику фильм очень понравился, он отметил необычное для картин о Летучей мыши одиночество и невероятную Готэмскую эстетику.
Также геймдизайнер сравнил Бэтмена Мэтта Ривза и Бэтмена Кристофера Нолана. По его словам, герой Кристиана Бэйла живёт двойной жизнью: днём ходит на вечеринки и наслаждается богатой жизнью, а ночью ловит преступников. В то время как персонаж Паттинсона существует в одном мире: «это либо Брюс с тёмными глазами, либо Брюс в маске».
Бэтмен Нолана. История мальчика, который попадает в логово летучих мышей и выползает из него. Он изображает двойственность и замаскированность повседневной жизни гламурного Брюса и ночного Бэтмена.
Бэтмен Ривза не изображает двойственность героя в маске. Никаких вечеринок, никаких коктейлей, никаких модных костюмов. Это либо Брюс с тёмными глазами, либо Брюс в маске.
К сожалению, в России картина не вышла. В середине апреля должна появиться цифровая версия фильма — возможно, именно тогда российский зритель сможет ознакомиться с одной из лучших итераций Бэтмена в кино.
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