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«Дюна» Дени Вильнёва завоевала 5 наград на престижной BAFTA 2022

«Дюна» Дени Вильнёва завоевала 5 наград на престижной BAFTA 2022
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Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2022. Лучшим фильмом назвали «Власть пса» с Бенедиктом Камбербетчем. Картина также удостоилась награды за лучшую режиссуру. Лучшим актёром признали Уилла Смита, актрисой — Джоэнну Скэнлэн.

«Дюну» Дени Вильнёва назвали победителем в 5 номинациях: лучшие спецэффекты, лучший звук, лучший художник-постановщик, лучший композитор и лучший оператор. «Восходящей звездой» стала Лашана Линч за роль в «Не время умирать».

Лауреаты премии BAFTA 2022

  • Лучший фильм — «Власть пса»
  • Лучшая режиссура — «Власть пса»
  • Лучший сценарий — «Лакричная пицца»
  • Лучший анимационный фильм — «Энканто»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»
  • Лучшая мужская роль — Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Лучшая женская роль — Джоэнна Скэнлэн («После любви»)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Ариана де Бос («Вестсайдская история»)
  • Лучшие спецэффекты — «Дюна»
  • Лучший звук — «Дюна»
  • Лучший оператор — Грег Фрейзер («Дюна»)
  • Лучший композитор — Ханс Циммер («Дюна»)
  • Лучший художник-постановщик — Патрис Верметт («Дюна»)
  • «Восходящая звезда» — Лашана Линч («Не время умирать»)

Главная кинопремия года — «Оскар-2022» — пройдёт 27 марта. Церемонию проведут сразу трое ведущих: Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

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