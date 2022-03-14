«Дюна» Дени Вильнёва завоевала 5 наград на престижной BAFTA 2022

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2022. Лучшим фильмом назвали «Власть пса» с Бенедиктом Камбербетчем. Картина также удостоилась награды за лучшую режиссуру. Лучшим актёром признали Уилла Смита, актрисой — Джоэнну Скэнлэн.

«Дюну» Дени Вильнёва назвали победителем в 5 номинациях: лучшие спецэффекты, лучший звук, лучший художник-постановщик, лучший композитор и лучший оператор. «Восходящей звездой» стала Лашана Линч за роль в «Не время умирать».

Лауреаты премии BAFTA 2022

Лучший фильм — «Власть пса»

— «Власть пса» Лучшая режиссура — «Власть пса»

— «Власть пса» Лучший сценарий — «Лакричная пицца»

— «Лакричная пицца» Лучший анимационный фильм — «Энканто»

— «Энканто» Лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»

— «Сядь за руль моей машины» Лучшая мужская роль — Уилл Смит («Король Ричард»)

— Уилл Смит («Король Ричард») Лучшая женская роль — Джоэнна Скэнлэн («После любви»)

— Джоэнна Скэнлэн («После любви») Лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)

— Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей») Лучшая женская роль второго плана — Ариана де Бос («Вестсайдская история»)

— Ариана де Бос («Вестсайдская история») Лучшие спецэффекты — «Дюна»

— «Дюна» Лучший звук — «Дюна»

— «Дюна» Лучший оператор — Грег Фрейзер («Дюна»)

— Грег Фрейзер («Дюна») Лучший композитор — Ханс Циммер («Дюна»)

— Ханс Циммер («Дюна») Лучший художник-постановщик — Патрис Верметт («Дюна»)

— Патрис Верметт («Дюна») «Восходящая звезда» — Лашана Линч («Не время умирать»)

Главная кинопремия года — «Оскар-2022» — пройдёт 27 марта. Церемонию проведут сразу трое ведущих: Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

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