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Asus закрывает свой бизнес в России и эвакуирует сотрудников

Asus закрывает свой бизнес в России и эвакуирует сотрудников
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Тайваньская компания Asus, производитель электроники, «железа» и ноутбуков, объявила об окончании своей деятельности в России и эвакуации сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа, компания продолжит заботиться о своей репутации и поддерживать демократические страны. В ближайшее время организация займётся эвакуацией своих сотрудников. Вернётся ли Asus на российский рынок — неизвестно.

Ранее об уходе из РФ объявили многие иностранные компании: от Paypal до Sony Pictures. Пока неясно, планируют ли они возвращаться. Мы собрали все «уходы» в одном материале.

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