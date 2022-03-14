В гоночной аркаде The Crew 2 на PS5 и Xbox Series X появится 60 FPS

Авторы гонки The Crew 2 анонсировали новый апдейт. В июле 2022 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X появится режим с 60 кадрами в секунду. Информации о Xbox Series S пока нет. Пока неясно, будет ли это нативная поддержка новых консолей или обыкновенный патч с повышенным FPS.

Помимо увеличения частоты кадров, с патчем в The Crew 2 добавят новые погодные эффекты и улучшенное освещение. Точной даты выхода обновления пока нет — авторы обещают поделиться новой информацией ближе к лету.

The Crew 2 доступна на ПК и консолях. В аркаде доступна вся карта США: путешествовать по ней можно как на автомобиле, так и на катере и даже на самолёте.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!