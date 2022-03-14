В гоночной аркаде The Crew 2 на PS5 и Xbox Series X появится 60 FPS

Авторы гонки The Crew 2 анонсировали новый апдейт. В июле 2022 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X появится режим с 60 кадрами в секунду. Информации о Xbox Series S пока нет. Пока неясно, будет ли это нативная поддержка новых консолей или обыкновенный патч с повышенным FPS.
Помимо увеличения частоты кадров, с патчем в The Crew 2 добавят новые погодные эффекты и улучшенное освещение. Точной даты выхода обновления пока нет — авторы обещают поделиться новой информацией ближе к лету.
The Crew 2 доступна на ПК и консолях. В аркаде доступна вся карта США: путешествовать по ней можно как на автомобиле, так и на катере и даже на самолёте.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 марта 2022
-
11:52
-
11:20
-
10:47
-
10:22
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
- 13 марта 2022
-
19:11
-
18:04
-
17:11
-
15:57
-
15:08
-
14:17
-
13:25
-
12:38
- 12 марта 2022
-
19:09
-
18:05
-
17:19
-
16:08
-
15:15
-
14:25
-
13:33
-
12:45
- 11 марта 2022
-
22:17
-
22:15
-
21:45
-
20:54
-
19:55
-
19:26
-
18:51
-
18:33
-
18:17
-
17:52
-
17:11