Популярность «Аллодов Онлайн» в России резко выросла после ограничений в World of Warcraft

5 марта Activision Blizzard объявила о прекращении продаж своих игр в России. Под удар попал World of Warcraft: российские пользователи не могут оплатить подписку и, соответственно, поиграть в игру.
На фоне этих событий разработчики «Аллодов Онлайн» сообщили о росте популярности MMO у российской аудитории, после того как подписочный сервер сделали бесплатным на две недели. По их словам, 8 марта в игре зарегистрировались в восемь раз больше человек, чем в любой другой день. В данный момент авторы обсуждают открытие второго подписочного сервиса.
«Аллоды Онлайн» — MMORPG от российской студии Nival, вышедшая в 2010 году. Проект доступен на ПК в Steam и в собственном лаунчере компании.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 марта 2022
-
13:34
-
13:26
-
13:13
-
12:52
-
12:29
-
12:26
-
11:52
-
11:20
-
10:47
-
10:22
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
- 13 марта 2022
-
19:11
-
18:04
-
17:11
-
15:57
-
15:08
-
14:17
-
13:25
-
12:38
- 12 марта 2022
-
19:09
-
18:05
-
17:19
-
16:08
-
15:15
-
14:25
-
13:33
-
12:45
- 11 марта 2022
-
22:17
-
22:15
-
21:45
-
20:54
-
19:55