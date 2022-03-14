Популярность «Аллодов Онлайн» в России резко выросла после ограничений в World of Warcraft

5 марта Activision Blizzard объявила о прекращении продаж своих игр в России. Под удар попал World of Warcraft: российские пользователи не могут оплатить подписку и, соответственно, поиграть в игру.

На фоне этих событий разработчики «Аллодов Онлайн» сообщили о росте популярности MMO у российской аудитории, после того как подписочный сервер сделали бесплатным на две недели. По их словам, 8 марта в игре зарегистрировались в восемь раз больше человек, чем в любой другой день. В данный момент авторы обсуждают открытие второго подписочного сервиса.

«Аллоды Онлайн» — MMORPG от российской студии Nival, вышедшая в 2010 году. Проект доступен на ПК в Steam и в собственном лаунчере компании.

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