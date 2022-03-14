Из World of Tanks убрали карты Харьков и Минск

Авторы World of Tanks из студии Wargaming сообщили, что выпустили для игры небольшое обновление. Оно удалило из игры карты «Харьков» и «Минск». Вероятно, это связано с текущей ситуацией в мире.
Карты удалят из случайных и тренировочных боёв, а также из режима «Топография» и турнирных игр. Когда карты вернутся в World of Tanks, неизвестно. Разработчики в любом случае уведомят об этом на сайте или в социальных сетях.
В начале месяца в игре стартовал седьмой сезон. Он изменил привычную систему наград и добавил в проект три новые главы. За прохождение каждого этапа даются награды и внутриигровая валюта. Завершится седьмой сезон 30 мая.
World of Tanks доступна бесплатно на ПК, PS4 и Xbox One.
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