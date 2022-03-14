В России начал дорожать домашний интернет

14 марта газета «Известия» сообщила, что в России выросли цены на домашний интернет. Об этом газету проинформировали различные российские провайдеры.

Как отметил представитель компании МТС Алексей Меркутов, повышение цен связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей.

Изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуг, которые МТС закупает у внешних подрядчиков.

Перечень повышения тарифов

МТС — рост на 9% (Москва и Санкт-Петербург)

«Акадо» — рост на 2-4% (Москва)

«Пин» — рост на 10% (Сант-Петербург)

Другие региональные провайдеры — рост на 10%

Примечательно, что на фоне повышения цен от людей поступают жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В ведомстве отметили, что проверят жалобы и если найдут правонарушения, то примут меры.

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