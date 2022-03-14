В России начал дорожать домашний интернет
Поделиться
14 марта газета «Известия» сообщила, что в России выросли цены на домашний интернет. Об этом газету проинформировали различные российские провайдеры.
Как отметил представитель компании МТС Алексей Меркутов, повышение цен связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей.
Изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуг, которые МТС закупает у внешних подрядчиков.
Перечень повышения тарифов
- МТС — рост на 9% (Москва и Санкт-Петербург)
- «Акадо» — рост на 2-4% (Москва)
- «Пин» — рост на 10% (Сант-Петербург)
- Другие региональные провайдеры — рост на 10%
Примечательно, что на фоне повышения цен от людей поступают жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В ведомстве отметили, что проверят жалобы и если найдут правонарушения, то примут меры.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 14 марта 2022
-
13:34
-
13:26
-
13:13
-
12:52
-
12:29
-
12:26
-
11:52
-
11:20
-
10:47
-
10:22
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
- 13 марта 2022
-
19:11
-
18:04
-
17:11
-
15:57
-
15:08
-
14:17
-
13:25
-
12:38
- 12 марта 2022
-
19:09
-
18:05
-
17:19
-
16:08
-
15:15
-
14:25
-
13:33
-
12:45
- 11 марта 2022
-
22:17
-
22:15
-
21:45
-
20:54
-
19:55
Партнерский контент