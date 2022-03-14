В России требуют вернуть PS Store и продажу игр на PS4 и PS5

10 марта стало известно, что Sony заблокировала PS Store и остановила продажи своей продукции в России. Многие отнеслись к этому с непониманием и призывали компанию не смешивать игры и политику.
В сети даже появилась петиция с призывом Sony вернуть россиянам доступ к PS Store. По словам создателя петиции, компания нарушает права пользователей на совершение покупок в её цифровом магазине. Также обратили внимание и на оформленную подписку PS Plus. Дело в том, что у многих игроков оформлена подписка на год или несколько месяцев, а из-за блокировки полноценное использование сервиса невозможно.
Требуем от компании разблокировать магазин PS Store ввиду нарушения прав пользователей. Обращаем внимание компании Sony на то, что игры не должны иметь отношение к политике и несут исключительно развлекательный характер.
Если Sony не предпримет меры, то создатель петиции заявил о намерениях обратиться в суд. Петицию подписали уже более 10 тыс. человек.
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