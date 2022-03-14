Сиквел «Доктора Стрэнджа» задержится? Фильм всё ещё переснимают

Судьба фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» остаётся неизвестной. Фильм пару раз отправляли на пересъёмки, и в данный момент происходит то же самое.

Об этом в интервью рассказал Бенедикт Камбербэтч. По его словам, он отлично проводит время и работает над дополнительными сценами для картины в Лос-Анджелесе. Вероятно, пересъёмки связаны с успехом «Человека-паука: Нет пути домой». Многие думают, что авторы добавляют в ленту новых персонажей для неожиданных камео.

Премьера фильма назначена на 6 мая 2022 года. Из-за такого количества пересъёмок Marvel Studios может передвинуть премьеру ленты на пару месяцев. Например, на лето или начало осени. Такой шаг был бы логичным.

Сюжет расскажет о том, как Стивену Стрэнджу придётся разгребать последствия своего же заклинания из «Человека-паука: Нет пути домой». Ожидается, что в картине появятся многие персонажи из прошлых проектов Marvel.