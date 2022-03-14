Из Rainbow Six Siege удалили биографии бойцов из России

В Rainbow Six Siege есть оперативники из разных стран. Например, авторы добавили отряд из Франции, Германии и других мест. Также есть и бойцы из России.

К ним относятся: Kapkan, Finka, Fuze, Glaz и Tachanka. Если перейти на сайт Rainbow Six Siege, то там можно найти подробную информацию про всех оперативников. Судя по всему, из-за напряжённой ситуации в мире Ubisoft удалила биографии бойцов из России. Если попробовать открыть вкладки, то просто ничего не произойдёт.

На страницах других оперативников такой проблемы нет. Вероятно, позже биографии всё же вернут, однако сама Ubisoft об этом нигде не объявляла.

Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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