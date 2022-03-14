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Из Rainbow Six Siege удалили биографии бойцов из России

Из Rainbow Six Siege удалили биографии бойцов из России
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В Rainbow Six Siege есть оперативники из разных стран. Например, авторы добавили отряд из Франции, Германии и других мест. Также есть и бойцы из России.

К ним относятся: Kapkan, Finka, Fuze, Glaz и Tachanka. Если перейти на сайт Rainbow Six Siege, то там можно найти подробную информацию про всех оперативников. Судя по всему, из-за напряжённой ситуации в мире Ubisoft удалила биографии бойцов из России. Если попробовать открыть вкладки, то просто ничего не произойдёт.

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На страницах других оперативников такой проблемы нет. Вероятно, позже биографии всё же вернут, однако сама Ubisoft об этом нигде не объявляла.

Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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