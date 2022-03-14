Дэниела Рэдклиффа хотят видеть Росомахой. Актёр не против

В 2017 году вышел фильм «Логан». Он завершил историю персонажа Хью Джекмана и поставил в его судьбе точку. С тех пор фанаты постоянно ищут других актёров на эту роль для новой версии Росомахи.

Одним из наиболее популярных кандидатов выступает Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в одноимённой франшизе. Фанаты хотят видеть именно его в роли Росомахи. Сам актёр не против такой задумки. Об этом он поведал журналисту издания ComicBook.

Ко мне часто подходят люди и спрашивают, слышал ли я новости про Росомаху. Я отвечаю, что ничего об этом не знаю, но очень ценю поддержку и надежду фанатов. Но я не вижу себя в этом, я не вижу, как они переходят от Хью Джекмана ко мне. Но кто знает? Докажи, что я ошибаюсь, Marvel.

Фанатский арт с Рэдклиффом в образе Росомахи

В сети ходит множество слухов, что новую вариацию Росомахи мы увидим в продолжении «Доктора Стрэнджа». Впрочем, официально об этом никто не говорил.

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