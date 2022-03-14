Дэниела Рэдклиффа хотят видеть Росомахой. Актёр не против
Поделиться
В 2017 году вышел фильм «Логан». Он завершил историю персонажа Хью Джекмана и поставил в его судьбе точку. С тех пор фанаты постоянно ищут других актёров на эту роль для новой версии Росомахи.
Одним из наиболее популярных кандидатов выступает Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в одноимённой франшизе. Фанаты хотят видеть именно его в роли Росомахи. Сам актёр не против такой задумки. Об этом он поведал журналисту издания ComicBook.
Ко мне часто подходят люди и спрашивают, слышал ли я новости про Росомаху. Я отвечаю, что ничего об этом не знаю, но очень ценю поддержку и надежду фанатов. Но я не вижу себя в этом, я не вижу, как они переходят от Хью Джекмана ко мне. Но кто знает? Докажи, что я ошибаюсь, Marvel.
Фанатский арт с Рэдклиффом в образе Росомахи
В сети ходит множество слухов, что новую вариацию Росомахи мы увидим в продолжении «Доктора Стрэнджа». Впрочем, официально об этом никто не говорил.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 14 марта 2022
-
16:39
-
15:51
-
15:24
-
15:14
-
14:59
-
14:34
-
14:20
-
13:54
-
13:34
-
13:26
-
13:13
-
12:52
-
12:29
-
12:26
-
11:52
-
11:20
-
10:47
-
10:22
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
- 13 марта 2022
-
19:11
-
18:04
-
17:11
-
15:57
-
15:08
-
14:17
-
13:25
-
12:38
- 12 марта 2022
-
19:09
-
18:05
-
17:19
-
16:08
-
15:15
Партнерский контент