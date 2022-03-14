Nintendo раскрыла новые цены в России: от 799 до 12 499 рублей
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Nintendo объявила новые цены для физических копий игр — официально они касаются только магазина «Мир Нинтендо» и вступят уже через 24 часа, 15 марта в 16:00 мск. Как показывает практика, аналогичные цены ожидаются и в сетевых магазинах.
- То что стоило 499 рублей подорожает до 799 рублей;
- С 2499 до 3899 рублей;
- С 2999 до 3999 рублей;
- С 3499 до 5499 рублей;
- С 3999 до 6199 рублей;
- С 4999 до 6999 рублей;
- С 7999 до 12 499 рублей.
Важно отметить, что даже подобные высокие цены всё ещё региональные. При прямом пересчёте валюты в рубли любые из позиции должны продаваться куда дороже. К примеру, стандартная цена новинки в € 60 — это больше восьми тысяч рублей.
При этом цифровой магазин Nintendo eShop в России выключен с 4 марта.
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