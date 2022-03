В российском Steam больше не купить игры Sony

Пользователи из России обратили внимание, что в Steam больше нельзя купить игры Sony Interactive Entertainment. Вероятно, компания сняла их из-за напряжённой ситуации в мире.

Это касается всех игр, которые ранее были доступны только на PlayStation. Например, цены больше нет у God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn и Everybody's Gone to the Rapture. То есть приобрести эти проекты в России не получится.

Это не первое ограничение, принятое Sony по отношению к игрокам из России. Компания заблокировала в стране PS Store и остановила продажи игр и консолей. Возмущённые пользователи даже создали петицию с просьбой вернуть цифровой магазин в Россию.

