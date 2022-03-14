В российском Steam больше не купить игры Sony

Пользователи из России обратили внимание, что в Steam больше нельзя купить игры Sony Interactive Entertainment. Вероятно, компания сняла их из-за напряжённой ситуации в мире.
Это касается всех игр, которые ранее были доступны только на PlayStation. Например, цены больше нет у God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn и Everybody's Gone to the Rapture. То есть приобрести эти проекты в России не получится.
Это не первое ограничение, принятое Sony по отношению к игрокам из России. Компания заблокировала в стране PS Store и остановила продажи игр и консолей. Возмущённые пользователи даже создали петицию с просьбой вернуть цифровой магазин в Россию.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 марта 2022
-
17:58
-
17:16
-
17:05
-
16:39
-
15:51
-
15:24
-
15:14
-
14:59
-
14:34
-
14:20
-
13:54
-
13:34
-
13:26
-
13:13
-
12:52
-
12:29
-
12:26
-
11:52
-
11:20
-
10:47
-
10:22
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
- 13 марта 2022
-
19:11
-
18:04
-
17:11
-
15:57
-
15:08
-
14:17
-
13:25
-
12:38
- 12 марта 2022
-
19:09
-
18:05