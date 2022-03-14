Дополнение про Россию для Euro Truck Simulator 2 отложено

Разработчики Euro Truck Simulator 2 из студии SCS Software объявили о том, что дополнение «Сердце России» не выйдет в ближайшие недели, как и планировалось.

Из-за происходящих событий релиз расширения было принято перенести на неопределённый срок. Об этом в интервью изданию Vortex рассказал руководитель студии Павел Себор. По его словам, перед принятием решения команда хорошо подумала.

У некоторых людей есть потребность отменить всё, что является русским, и они хотят, чтобы мы отменили DLC или сразу же начали работать над украинским дополнением.

Также Себор отметил, что команда уже трудится над следующим дополнением. Его релиз планируется в 2024 году.

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