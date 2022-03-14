Вышел финальный трейлер фильма «Соник 2 в кино»

14 марта Paramount Pictures выпустила финальный трейлер сиквела «Соника в кино». Ролик получился насыщенным. В нём показали Соника, Наклза, Тейлза, доктора Роботника и много чего другого.

Самым эпичным зрелищем стала схватка Соника и Наклза. Их силы примерно равны, поэтому битва точно должна получиться интересной.

Во второй части приключений Сонику предстоит справиться с трудностями и одолеть своих врагов. Конечно, не без помощи друзей. Постановщиком фильма выступил Джефф Фаулер. Главные роли исполнили Джеймс Марсден, Тика Самптер, Джим Керри, Бен Шварц и Идрис Эльба.

Релиз картины в России не состоится из-за напряжённой ситуации в мире. Когда фильм покажут в стране, неизвестно.

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