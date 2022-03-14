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«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в онлайн-сервисах на 7 дней раньше. Но не в России

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в онлайн-сервисах на 7 дней раньше. Но не в России
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«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в онлайн-кинотеатрах 15 марта, что на семь дней раньше запланированного. Изначально цифровой релиз должен был состояться 22 марта.

Скорее всего, ранний выход в сервисах связан с появлением качественной версии «Человека-паука: Нет пути домой» на пиратских сайтах. Случилось это из-за продажи оригинальных дисков на eBay, которую не заблокировали.

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Ранее Sony отменила выход «Человека-паука: Нет пути домой» в российских сервисах. Когда состоится релиз, пока неизвестно. Под ограничение попадут и другие будущие фильмы и сериалы компании.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоялась 15 декабря 2021 года. Кроме онлайн-кинотеатров, фильм появится на Blu-ray 12 апреля.

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