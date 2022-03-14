Square Enix просит помощи у фанатов в исправлении Babylon’s Fall

Square Enix запустила опрос, в котором предлагает фанатам выразить своё мнение по аспектам провальной Babylon’s Fall. Результат должен помочь компании обеспечить лучший игровой опыт.
В серии вопросов Square Enix хочет узнать мнение игроков о дизайне героев, экипировки и локаций, физике, действиях NPC и графике в стиле масляной живописи. Оставить отзыв можно до 18 марта на специальной странице.
Babylon’s Fall от PlatinumGames, которая известна по NieR: Automata и Bayonetta, вышла 3 марта. Кооперативный экшен провалился из-за геймплея и графики, которые не понравились игрокам, а также множества микротранзакций. При этом экшен продаётся за 5 тыс. рублей в Steam.
Несмотря на критику, Square Enix планирует поддерживать Babylon’s Fall бесплатными сюжетными заданиями и режимами.
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