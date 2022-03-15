У экранизации Halo появился эпичный трейлер

Авторы экранизации Halo выпустили второй трейлер сериала. В этот раз зрители могут оценить космические масштабы адаптации, ещё раз взглянуть на главных героев шоу и увидеть легендарный прыжок Мастера Чифа с самолёта.

Сюжет сериала расскажет о противостоянии человечества и Ковенанта. Мастеру Чифу необходимо остановить планы пришельцев и изменить ход войны. У шоу будет собственный канон, отличающийся от игр серии, так что сериал сможет удивить даже самых больших знатоков игровой вселенной.

Премьера сериала Halo состоится 24 марта на Paramount+. Ранее шоу уже продлили на второй сезон.

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