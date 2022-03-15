Blizzard раскрыла системные требования беты Overwatch 2

В конце апреля на ПК пройдёт закрытое бета-тестирование Overwatch 2. В нём игроки сразятся в режиме 5х5 на четырёх новых картах и смогут опробовать новый режим под названием Rush. Недавно Blizzard опубликовала системные требования — авторы заявляют, что к релизу они ещё могут измениться.

Минимальные системные требования

Операционная система — Windows 7, Windows 8, Windows 10 (только 64-битные версии ОС с последним пакетом обновлений)

Процессор — Intel Core i3 или AMD Phenom X3 8650

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 600 или AMD Radeon HD 7000

Оперативная память — 6 ГБ

Свободное место — 50 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Операционная система — Windows 10 (только 64-битная ОС с последним пакетом обновлений)

Процессор — Intel Core i7 или AMD Ryzen 5

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD R9 380

Оперативная память — 8 ГБ

Свободное место — 50 ГБ

После закрытой беты на ПК в конце апреля Bliizard проведёт открытое тестирование на консолях. Точная дата выхода Overwatch 2 до сих пор неизвестна.

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