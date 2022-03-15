Blizzard раскрыла системные требования беты Overwatch 2
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В конце апреля на ПК пройдёт закрытое бета-тестирование Overwatch 2. В нём игроки сразятся в режиме 5х5 на четырёх новых картах и смогут опробовать новый режим под названием Rush. Недавно Blizzard опубликовала системные требования — авторы заявляют, что к релизу они ещё могут измениться.
Минимальные системные требования
- Операционная система — Windows 7, Windows 8, Windows 10 (только 64-битные версии ОС с последним пакетом обновлений)
- Процессор — Intel Core i3 или AMD Phenom X3 8650
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 600 или AMD Radeon HD 7000
- Оперативная память — 6 ГБ
- Свободное место — 50 ГБ
Рекомендуемые системные требования
- Операционная система — Windows 10 (только 64-битная ОС с последним пакетом обновлений)
- Процессор — Intel Core i7 или AMD Ryzen 5
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD R9 380
- Оперативная память — 8 ГБ
- Свободное место — 50 ГБ
После закрытой беты на ПК в конце апреля Bliizard проведёт открытое тестирование на консолях. Точная дата выхода Overwatch 2 до сих пор неизвестна.
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