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Blizzard раскрыла системные требования беты Overwatch 2

Blizzard раскрыла системные требования беты Overwatch 2
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В конце апреля на ПК пройдёт закрытое бета-тестирование Overwatch 2. В нём игроки сразятся в режиме 5х5 на четырёх новых картах и смогут опробовать новый режим под названием Rush. Недавно Blizzard опубликовала системные требования — авторы заявляют, что к релизу они ещё могут измениться.

Минимальные системные требования

  • Операционная система — Windows 7, Windows 8, Windows 10 (только 64-битные версии ОС с последним пакетом обновлений)
  • Процессор — Intel Core i3 или AMD Phenom X3 8650
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 600 или AMD Radeon HD 7000
  • Оперативная память — 6 ГБ
  • Свободное место — 50 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Операционная система — Windows 10 (только 64-битная ОС с последним пакетом обновлений)
  • Процессор — Intel Core i7 или AMD Ryzen 5
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD R9 380
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Свободное место — 50 ГБ

После закрытой беты на ПК в конце апреля Bliizard проведёт открытое тестирование на консолях. Точная дата выхода Overwatch 2 до сих пор неизвестна.

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