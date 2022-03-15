В Китае задержали контрабандиста. Он пытался пронести 160 процессоров Intel на своём теле

Издание Videocardz со ссылкой на пост властей в соцсети Weibo рассказало о забавной истории из Китая. 9 марта местная таможня задержала человека по имени Цзэн. Он пытался пронести на своём теле 160 процессоров Intel Core 11 и 12 поколений, а также 16 смартфонов.

Сотрудники таможни рассказали, что Цзэн выдал себя неестественной походкой. Как оказалось, он закрепил всё содержимое на своём теле обычной изолентой. Общую стоимость техники на теле нарушителя оценивают в $ 50 тысяч или в 5,5 млн рублей.

Это уже не первый случай, когда китайские контрабандисты пытаются незаметно пронести с собой огромное количество процессоров. В 2021 году произошёл аналогичный случай — тогда на теле нарушителя обнаружили 304 чипа Intel 10-го поколения.

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