Ремейк Dead Space сравнили с оригиналом. Стало хуже?

11 марта EA провела презентацию ремейка Dead Space. Авторы уделили внимание звуку. Например, в первой части для создания реалистичного аудио приходилось идти на множество компромиссов и ухищрений, тогда как современные технологии позволяют передать звучание куда реалистичнее, используя окружение для большего погружения.

Блогер Cycu1 решил сравнить звучание ремейка с оригиналом. За основу он взял кадры альфа-версии игры с использованием плазменного резака и импульсной винтовки. Если вторая действительно выглядит и звучит намного лучше, то резак ощущается очень странно. Снаряды как будто не оставляют следов на стенах, а выстрелы сопровождаются неестественной анимацией.

Cycu1 наглядно продемонстрировал разницу и в графике. Конечно, ремейк выглядит лучше, однако некоторые сцены стали выглядеть иначе. Тёмные закоулки стали светлее, а светлые — темнее. Следует отметить, что EA показала альфа-билд игры, так что к релизу и графика, и звук наверняка станут лучше.

Ремейк Dead Space поступит в продажу в начале 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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