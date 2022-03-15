Новый патент EA поможет от лагов в FIFA и других сетевых играх

Многие любители мультиплеерных игр от EA часто жалуются на состояние серверов компании. Больше всего достаётся, пожалуй, FIFA, которая каждые выходные страдает от большого наплыва игроков. В результате пинг между игроками увеличивается прямо по ходу матча, а весь геймплей на футбольном поле ощущается так, словно футболисты бегают по болоту.

Видимо, Electronic Arts в курсе этой проблемы и намерена её решить. Недавно компания зарегистрировала патент под названием «Моделирование последовательностей запросов в онлайн-играх». В нём описывается новая модель проверки стабильности и производительности серверов в реальном времени. Специально обученная нейросеть будет отправлять данные, с помощью которых инженеры компании смогут отслеживать состояние серверов. То есть теперь EA необязательно устраивать профилактику для тестирования оборудования. Нейросеть будет отслеживать его качество прямо во время работы.

Теоретически это означает, что компания будет своевременно получать информацию о неисправности серверов. Таким образом геймеры реже будут страдать от лагов и повышенного пинга, что безусловно скажется на общих впечатлениях от игры. Будем надеяться, что технологию начнут использовать в самое ближайшее время, и жалобы на качество соединения потихоньку сойдут на нет.

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