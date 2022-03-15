Konami поддерживает бренд Silent Hill на фоне слухов о новой части

Пользователи сети обратили внимание, что Konami не забыла про франшизу Silent Hill. Недавно компания обновила торговую марку серии. Вероятно, анонс новой части действительно близко.

Фанаты Silent Hill давно ждут хоть каких-нибудь новостей по франшизе. Последняя часть, разработкой которой занимался Хидео Кодзима, была отменена в 2015 году. С тех пор неоднократно появлялись слухи о том, что Sony вот-вот анонсирует новую часть, однако этого до сих пор не произошло.

Несмотря на продление торговой марки, Konami один раз всё же сплоховала. Она забыла продлить домен silenthill.com. Из-за этого на сайте красуется твит от Масахиро Ито. Кстати, домен до сих пор не выкупили обратно.

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